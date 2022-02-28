"Продавцы не успевают печатать новые ценники". Как санкции вынуждают страдать россиян

ЭП собрала рассказы жителей России и проанализировала реакцию путинской системы на шок, в котором оказалась страна после вторжения в Украину. (укр)

Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян, які мовчки спостерігали за перетворенням їх країни на диктатуру.

Хоча режим Путіна роками переконував, що фінансова система самодостатня, шок для економіки виявився колосальним.

Економічна правда зібрала розповіді росіян та проаналізувала реакцію путінської системи на шок, у якому опинилася країна після вторгнення в Україну.

Банківська істерія

З першого дня війни росіяни панічно спустошують банківські рахунки. У банкомати не встигають підвозити готівку. У Москві така ситуація триває п'ятий день поспіль.

"У вечір першого дня війни я зайшла до Сбербанку та побачила чергу до порога. Усі прийшли знімати готівку. Через вісім хвилин готівка в банкоматах закінчилася. Готівка закінчується скрізь. О восьмій ранку приїжджають інкасаторські машини, о дев'ятій банкомати порожні", – сказала в коментарі ЕП мешканка Москви.

З її слів, через проблеми із системою Visa/MasterCard не працює оплата в метро та електричках. Людям, які не встигли зняти готівку, тепер важко дістатися до роботи. Система Apple Pay, яка популярна в Москві, частково теж не працює.

За другий день після військового нападу Росії на Україну обсяг готівки в країні-агресорі зріс на 1,4 трлн руб. В еквіваленті росіяни за день зняли 14 млрд дол.

Черги за валютою в Санкт-Петербурзі

Щоб врятувати готівкові резерви найбільших банків та уникнути їх банкрутства, російський центробанк вливає трильйони в банківську систему, що знецінює рубль на очах. У понеділок у деяких російських банках долар можна було придбати за 150 руб – більш ніж удвічі дорожче, ніж до початку агресії проти України.

Наприкінці дня 28 лютого ситуація не змінилась.

На панічні настрої та девальвацію рубля відреагував центральний банк.

По-перше, аби збити паніку та знецінення рубля, представники диктаторського режиму Путіна направляють на підтримку "дерев'яного" мільярди доларів з резервів. Доступ до останніх після введення санкцій зменшився на половину.

По-друге, центробанк підвищив облікову ставку до 20%, що робить усі кредити в країні-агресорі малодоступними.

Які наслідки це матиме?

Загальна закредитованість громадян Росії становить 24 трлн руб. Борги за кредитами мають 43 млн осіб. За даними Банку РФ, рівень закредитованості громадян перевищує 12%, це максимум за весь час спостережень.

Тож після підвищення облікової ставки та відповідного зростання ставок у банках людям стане важче перекредитувати старі борги.

Ситуація в магазинах

Першими проблеми з валютою відчули магазини техніки, яку здебільшого імпортують. На ринку виник шок, адже низка виробників, такі як Intel або Dell, уже зупинили продажі. Є загроза, що з Росією не співпрацюватимуть й інші компанії.

Люди зрозуміли, що країна може залишитися без техніки і почали її масово скуповувати. Критичною ситуацію зробило здешевлення національної валюти. "Ціни на побутову техніку вже зросли на 30%. Продавці не встигають друкувати нові цінники", – сказав у коментарі ЕП житель Воронежа.

У продуктових магазинах ситуація поки спокійна. Полиці повні, а ціни змінюються незначно. Однак ще до війни в РФ була проблема з продовольством – влада боролася з продуктовою інфляцію. Уряд заморожував ціни на деякі товари, а самі виробники, щоб не знижувати ціни, зменшували кількість товару в упаковках.

Наприклад, торгова марка "Дубравицы" почала продавати сосиски в упаковках по дві штуки. Раніше інша компанія продавала яйця "дев’ятками" замість десятків. У молочних продуктах виробники зменшують об’єми на 20-70 грамів без зміни ціни.

Ситуація на продовольчому ринку хитка. Подальша економічна напруга, проблеми з постачанням, інвестиціями та дорогим кредитуванням неминуче призведе до гальмування виробництва. У деяких магазинах уже відчувається нестача дешевих цигарок та інших тютюнових виробів через раптовий ажіотажний попит.

Падіння Московської біржі

Останнє десятиліття в країні-агресорі серед населення активно просувалася торгівля цінними паперами. Російські банки розробили чимало додатків для персональних інвестицій. Соціальні мережі заполонила реклама інвестиційних тренерів та порадників. Доступ до інвестування максимально спростили.

Як результат, чимало росіян зберігали гроші в акціях російських компаній. Авантюра диктатора Путіна зіграла злий жарт як з фінансовою системою країни, так і з громадянами. З жовтня індекс Московської біржі впав на 51%. Паніка на ринку змусила людей закривати позиції та втрачати власні збереження.

Більш ризикові трейдери, які використовують біржові кредитні інструменти, могли збанкрутувати. Зараз Росія блокує торги на біржах, оскільки боїться великого обвалу. Фактично численні вкладення громадян заморозили на побоюваннях ще більшого падіння ринку, і вони не мають змоги їх забрати.

Це лише перші наслідки запровадження західних санкцій. У довгостроковій перспективі очікується падіння бюджетних доходів, імпорту, важкий перехід на альтернативні платіжні системи та збої в роботі банків. Товарів стане менше, а валюта на певний час втратить колишню хитку стабільність.