Нью-Йоркська біржа та Nasdaq призупинили торгівлю акціями Яндекс та інших російських компаній

Нью-Йоркська фондова біржа та фондова біржа Nasdaq вирішили тимчасово призупинити торгівлю акціями компаній, базованих у Росії, на тлі агресії цієї країни проти України.

Про це повідомляє The Economist.

Під заборону торгівлі потрапили такі компанії, як Яндекс, Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC.

Крім цього, компанія OTC Market Group, яка надає інформацію про майже 10 тис закордонних цінних паперів, сказала, що дослідить питання того, як санкції проти Росії можуть вплинути на торгівлю депозитарними розписками російських акцій у США.

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Економічна правда