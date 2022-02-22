Рекордное золото и триллион потерь: как рынки реагируют на российский кризис

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После признания РФ террористических группировок "Л/ДНР" цена на золото взлетела до рекорда за 9 лет, а совокупные потери от падения европейских, американских и азиатских рынков могут достигать триллиона долларов.

Об этом сообщает Financial Times, данные Investing.

Относительно ведущих европейских индексов, Stoxx Europe 600 на предыдущих торгах упал на 1,9%, и впоследствии несколько восстановился в надежде, что ЕС удастся ввести такой пакет санкций против РФ, который не навредил бы европейскому бизнесу. Индекс находится на минимуме с октября прошлого года.

Мировой индекс FTSE All World index уже потерял на торгах 2,56% в этом месяце, а азиатский индекс S&P Asia 500 потерял 1,9%.

FT отмечает, что когда к рынкам присоединится американский рынок, закрытый еще с пятницы, мировые финансовые потери могут достичь 1 триллиона долларов.

В то же время, американская биржа сигнализирует падение на предыдущих торгах, ведь инвесторы минимизируют риски и перенаправляют средства в более безопасные активы вроде облигаций Казначейства США и золота.

Как следствие, золото подорожало и пересекло отметку в 1916 долларов за унцию на торгах во вторник. В последний раз такие значения наблюдались в июле прошлого года, когда котировки взлетели до 2000 за унцию.

Напоминаем:

Золото подорожало до более чем 1900 долларов за унцию, максимум за 8 месяцев, на фоне сообщений о дальнейшем взыскании российских войск на границах с Украиной.

Утром 27 июля цена на золото составила 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов – 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года. Впоследствии, в августе, цены взлетела до 2028 долларов.