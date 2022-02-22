Фондовые рынки частично отыграли падение после новостей о санкциях против РФ

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Мировые фондовые рынки понемногу отыгрывают падение после новостей о санкциях против РФ в ответ на признание Кремлем независимости "Л/ДНР" и введение войск на оккупированные территории.

Об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты и их европейские союзники начали объявлять о новых жестких санкциях в ответ на действия РФ, а канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что газопроводу "Северный поток-2" теперь будет отказано в сертификации", - напоминает агентство.

Так, индекс STOXX Europe 600 упал почти на 2% до семимесячного минимума в начале торгов в Европе, но впоследствии вернулся к уровню закрытия понедельника.

На Уолл-стрит также наблюдалось постепенное обновление: показатели фьючерсов на S&P 500 стали положительными, а Nasdaq восстановился после потерь примерно на 2% до снижения на 0,4%.

На момент написания новости индекс S&P 500 поднялся на 0,02%, а Nasdaq – на 0,14%. Акции ведущих американских компаний также начали медленное восстановление – Goldman Sachs вырос на 0,26%, McDonald's – на 1,16%, Microsoft – на 0,47%.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley, в случае деэскалации ситуации на фондовых рынках США возможен быстрый рост на 5%.

"Любые положительные новости могут перевернуть медвежьи действия и привести к внезапным скачкам цен на рискованные активы", - написала Ипек Озкардеська, старший аналитик Swissquote.:

Напомним:

После признания РФ террористических группировок "Л/ДНР" цена на золото взлетела до рекорда за 9 лет, а совокупные потери от падения европейских, американских и азиатских рынков могут достигать триллиона долларов.

Экономическая правда