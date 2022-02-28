Крупнейший производитель грузовиков в мире Daimler Truck прекращает сотрудничество с Камазом

Немецкий Daimler Truck – крупнейший в мире производитель грузовиков – заявил о прекращении любого сотрудничества с крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в России, Камазом.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителей компании.

"После почти двенадцати лет сотрудничества Daimler Truck приостанавливает все действия с российским производителем автомобилей Камаз.

В результате в Украине на совместное предприятие Daimler Kamaz Rus не будет поставлен ни один грузовик и не будут поставляться детали комплектования для российского Камаза", - сообщили Handelsblatt в Daimler Truck.

Крупнейший в мире производитель коммерческих автомобилей реагирует на резкую критику альянса с россиянами. Ведь "Камаз" является не только ведущим производителем грузовиков и автобусов в России, но и годами оснащает военных страны бронетехникой весом в несколько тонн.

26 февраля "Камаз" попал под санкции Евросоюза.