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Volvo прекращает производство и продажу автомобилей в России

Понедельник, 28 февраля 2022, 17:50

Шведский автопроизводитель Volvo приостанавливает производство и продажу автомобилей в РФ.

Об этом заявил пресс-менеджер AB Volvo Клаэс Элиассон в комментарии Di TV.

Решение было принято в связи с войной РФ против Украины, а также действием санкций и правил экспортного контроля.

Напомним:

Немецкий Daimler Truck – крупнейший в мире производитель грузовиков – заявил о прекращении любого сотрудничества с крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в России, Камазом.

Экономическая правда

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авто Россия Volvo

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