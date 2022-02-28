Volvo прекращает производство и продажу автомобилей в России

Шведский автопроизводитель Volvo приостанавливает производство и продажу автомобилей в РФ.

Об этом заявил пресс-менеджер AB Volvo Клаэс Элиассон в комментарии Di TV.

Решение было принято в связи с войной РФ против Украины, а также действием санкций и правил экспортного контроля.

Напомним:

Немецкий Daimler Truck – крупнейший в мире производитель грузовиков – заявил о прекращении любого сотрудничества с крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в России, Камазом.

Экономическая правда