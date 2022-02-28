Volvo прекращает производство и продажу автомобилей в России
Понедельник, 28 февраля 2022, 17:50
Шведский автопроизводитель Volvo приостанавливает производство и продажу автомобилей в РФ.
Об этом заявил пресс-менеджер AB Volvo Клаэс Элиассон в комментарии Di TV.
Решение было принято в связи с войной РФ против Украины, а также действием санкций и правил экспортного контроля.
Напомним:
Немецкий Daimler Truck – крупнейший в мире производитель грузовиков – заявил о прекращении любого сотрудничества с крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в России, Камазом.
Экономическая правда
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