Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck припиняє співпрацю з Камазом

Німецький Daimler Truck - набйльший у світі виробник вантажівок - заявив про припинення будь-якої співпраці з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії, Камазом.

Про це повідомляє газета Handelsblatt із посиланням на представників компанії.

"Після майже дванадцяти років співпраці Daimler Truck призупиняє всі дії з російським виробником автомобілів Камаз.

Через війну в Україні на спільне підприємство Daimler Kamaz Rus не буде поставлено жодної вантажівки й не постачатимуться деталі комплектування для російського Камазу", - повідомили Handelsblatt у Daimler Truck.

Найбільший у світі виробник комерційних автомобілів реагує на різку критику альянсу з росіянами. Адже "Камаз" не лише є провідним виробником вантажівок та автобусів у Росії, а й роками оснащує військових країни бронетехнікою вагою в кілька тонн.

26 лютого "Камаз" потрапив під санкції Євросоюзу.