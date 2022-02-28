Выехать за границу можно без полисов страхования "Зеленая карта" – НБУ

Граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нуждаются в полисе страхования "Зеленая карта".

Об этом сообщает НБУ.

"Таких договоренностей удалось достичь во время рабочих встреч представителей Национального банка как регулятора страхового рынка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов Польши, Словакии и Венгрии. Сегодня такое решение поддержала и Молдова.

Границы этих стран граждане Украины могут пересекать без полисов "Зеленая карта". Украинские пограничники также не требуют наличия полиса "Зеленая карта" в соответствии с распоряжениями Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Решение о пересечении границы без полиса "Зеленая карта" обусловлено введением в Украине военного положения.

"Зеленая карта" – международный договор "автогражданки".

Этот вид страхования обязателен по всем транспортным средствам, выезжающим с территории Украины. Полис "Зеленая карта" действует за границей, на территории стран-членов системы "Зеленая карта".

Кроме того, по информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховщики Польши будут бесплатно выписывать полис гражданской ответственности для украинцев сроком на 30 дней.

Напомним:

Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые выезжают за границу на автомобилях, не пропускают через границу без полиса страхования "зеленая карта".

Пограничники напоминают, что "зеленая карта" – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.