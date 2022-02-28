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FlixBus сделал билеты из польских Перемышля и Жешува бесплатными для украинцев

Понедельник, 28 февраля 2022, 18:29

Международный автобусный оператор FlixBus заявил, что позволил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува для всех находящихся в Польше украинцев.

Об этом компания сообщила в Instagram.

Перемышль расположен на границе с Украиной, а Жешув – самый близкий к Украине большой город в Польше.

Чтобы получить билет, следует отправить запрос по электронному адресу service@flixbus.com.ua.

Какую информацию нужно отправить:

  • Обязательно указать тему письма "Ukraine".
  • Указать город отправления: Перемышель или Жешув.
  • Указать время и дату отправки. График можно узнать на сайте FlixBus.
  • Указать место прибытия.
  • Указать имя и фамилию, электронную почту и телефонный номер.

"После отправки электронного письма на вышеуказанный почтовый ящик вы можете получить автоматический ответ – пожалуйста, проигнорируйте его и дождитесь, пока с вами свяжется наша служба поддержки клиентов.

Наша команда обслуживания клиентов будет обрабатывать запросы с высоким приоритетом, однако в случае большого количества запросов, пожалуйста, имейте в виду, что мы не сможем ответить немедленно – ожидание вашего билета может занять до нескольких часов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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