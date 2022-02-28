Укроборонпром договорился с Генштабом ВСУ о ремонте трофейной техники

Укроборонпром готов к ремонту трофейной техники – об этом уже договорились с Генштабом ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор концерна Юрий Гусев.

По его словам, за 100 часов войны предприятия концерна уже передали в Миноборону, Нацгвардию, Госпогранслужбу, Территориальную оборону ВСУ и другие структуры:

Военная техника, в т.ч. танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед.

специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед.

Минометы и гранатометы – 574 ед.

Другое вооружение разных систем и калибров – более 170 ед.

Ракеты – около 600 ед.

прочие боеприпасы – 105 000 ед.

Взрывные устройства – 12 000 ед.

"Работаем круглосуточно дальше нашей победы и вместе делаем Украину сильной!", - заявил Гусев.

Экономическая правда