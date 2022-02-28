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Укроборонпром договорился с Генштабом ВСУ о ремонте трофейной техники

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:08

Укроборонпром готов к ремонту трофейной техники – об этом уже договорились с Генштабом ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор концерна Юрий Гусев.

По его словам, за 100 часов войны предприятия концерна уже передали в Миноборону, Нацгвардию, Госпогранслужбу, Территориальную оборону ВСУ и другие структуры:

  • Военная техника, в т.ч. танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед.
  • специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед.
  • Минометы и гранатометы – 574 ед.
  • Другое вооружение разных систем и калибров – более 170 ед.
  • Ракеты – около 600 ед.
  • прочие боеприпасы – 105 000 ед.
  • Взрывные устройства – 12 000 ед.

"Работаем круглосуточно дальше нашей победы и вместе делаем Украину сильной!", - заявил Гусев.

Экономическая правда

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Укроборонпром война

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