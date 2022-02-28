Укроборонпром договорился с Генштабом ВСУ о ремонте трофейной техники
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:08
Укроборонпром готов к ремонту трофейной техники – об этом уже договорились с Генштабом ВСУ.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор концерна Юрий Гусев.
По его словам, за 100 часов войны предприятия концерна уже передали в Миноборону, Нацгвардию, Госпогранслужбу, Территориальную оборону ВСУ и другие структуры:
- Военная техника, в т.ч. танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед.
- специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед.
- Минометы и гранатометы – 574 ед.
- Другое вооружение разных систем и калибров – более 170 ед.
- Ракеты – около 600 ед.
- прочие боеприпасы – 105 000 ед.
- Взрывные устройства – 12 000 ед.
"Работаем круглосуточно дальше нашей победы и вместе делаем Украину сильной!", - заявил Гусев.
Экономическая правда
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