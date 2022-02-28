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Укроборонпром домовився з Генштабом ЗСУ про ремонт трофейної техніки

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:08

Укроборонпром готовий до ремонту трофейної техніки - про це уже домовились з Генштабом ЗСУ.

Про це повідомив у Facebook гендиректор концерну Юрій Гусєв.

За його словами, за 100 годин війни підприємства концерну уже передали до Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Територіальної оборони ЗСУ та інших структур:

  • Військова техніка, в т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – понад 50 од.
  • спеціальна, вантажна та легкова автомобільна техніка – 45 од.
  • Міномети та гранатомети – 574 од.
  • Інше озброєння різних систем та калібрів – понад 170 од.
  • Ракети – близько 600 од.
  • інші боєприпаси – 105 000 од.
  • Вибухові пристрої – 12 000 од.

"Працюємо цілодобово далі за нашу перемогу і разом робимо Україну сильною!", - заявив Гусєв.

Економічна правда

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Укроборонпром війна

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