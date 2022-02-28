Укроборонпром домовився з Генштабом ЗСУ про ремонт трофейної техніки
Понеділок, 28 лютого 2022, 11:08
Укроборонпром готовий до ремонту трофейної техніки - про це уже домовились з Генштабом ЗСУ.
Про це повідомив у Facebook гендиректор концерну Юрій Гусєв.
За його словами, за 100 годин війни підприємства концерну уже передали до Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Територіальної оборони ЗСУ та інших структур:
- Військова техніка, в т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – понад 50 од.
- спеціальна, вантажна та легкова автомобільна техніка – 45 од.
- Міномети та гранатомети – 574 од.
- Інше озброєння різних систем та калібрів – понад 170 од.
- Ракети – близько 600 од.
- інші боєприпаси – 105 000 од.
- Вибухові пристрої – 12 000 од.
"Працюємо цілодобово далі за нашу перемогу і разом робимо Україну сильною!", - заявив Гусєв.
Економічна правда
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