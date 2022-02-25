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Заводы "Укроборонпрома" перевели в усиленный режим

Пятница, 25 февраля 2022, 18:32

Заводы госконцерна "Укроборонпром", которые производят, ремонтируют и модернизируют технику и вооружение для ВСУ, переведены в усиленный режим и 7-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщил гендиректор концерна Юрий Гусев.

"Наш штаб работает круглосуточно. На основных предприятиях и в самом Концерне созданы отряды территориальной обороны", – написал он.

Мы на постоянной связи с Минобороны, Генштабом ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией Украины", – добавил Гусев.

Экономическая правда

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Укроборонпром

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