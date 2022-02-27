Враги сожгли в Гостомеле самый большой в мире самолет "Мрия"

Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщают в Укроборонпроме.

"Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

Россия поразила "Мрию", как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены", - говорится в сообщении.

"Но они обязательно будут восстановлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится.

По ориентировочным подсчетам, на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок.

Россия уничтожила нашу "Мрию", но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно.

Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте", – заявил генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Это был самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" ("Мрия"). Россия, возможно, уничтожила нашу "Мрию". Но они никогда не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!" , – перед этим написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Экономическая правда