Кредитні спілки обмежують видачу готівки: не більше 100 тисяч гривень на добу

Нацбанк на період дії воєнного стану врегулював діяльність кредитних спілок. Зокрема, НБУ дозволив не видавати додаткові пайові внески членам кредитних спілок у разі звернення про їх видачу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Також кредитним спілкам дозволили не видавати внески (вклади) за договорами про залучення строкового внеску (вкладу) та нараховані проценти за цими внескам (вкладами) до закінчення строку їх дії.

Крім того, кредитні спілки обмежують видачу готівкових грошових коштів у національній валюті України в обсязі не більше 100 тис грн на добу на одного члена кредитної спілки.

"Водночас кредитні спілки мають право встановлювати граничну суму видачі готівкових грошових коштів у національній валюті України на добу на кожного члена кредитної спілки за умови дотримання обмеження 100 тис грн", – пояснюють в НБУ.

"Такі зміни в роботі кредитних спілок затверджені постановою правління Національного банку України від 26 лютого 2022 року №24 "Про врегулювання діяльності фінансових установ".

Постанова набрала чинності 26 лютого 2022 року і діє на період дії указу президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", – додали в регуляторі.

Економічна правда