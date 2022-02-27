НБУ спростив фінмоніторинг грошей на підтримку армії

Національний банк України спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, які будуть переказуватися на підтримку української армії.

Про це повідомили у прес-службі регулятора.

Спрощення вимог фінансового моніторингу діятиме тимчасово, на період дії воєнного стану. Поширюватимуться такі спрощені вимоги на операції з переказу готівкових коштів на рахунки ЗСУ, спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, а також інших операцій на підтримку ЗСУ.

"Усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог закону та інших нормативно-правових актів", — додають в НБУ.

Постанова набирає чинності з 27 лютого 2022 року.

Нагадуємо:

Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України - таке рішення ухвалили "у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності".

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