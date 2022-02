Спецрахунок для підтримки армії: НБУ уточнив реквізити

НБУ повідомив, що рекізити для підтримки Збройних сил України уточнено.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Ми отримуємо й уточнюючі запитання щодо реквізитів для здійснення переказів саме з-за кордону.

Щоб спростити здійснення переказів для небайдужих представників міжнародної спільноти, ми оновили на сайті реквізити для переказів у іноземній валюті, зазначивши їх у новому форматі – зручнішому для сприйняття іноземними банками", - пояснили в НБУ.

НБУ додає, що перекази краще здійснювати через систему SWIFT.

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 40000982

IBAN GB52CHAS60924280033041

Sort code 60-92-42

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у CHF:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у AUD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 81753-2

BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney

BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у CNY:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 447-0-946243-6

BENEFICIARY BANK NAME: STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

BENEFICIARY BANK BIC: SCBLHKHH

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 21, Hong Kong

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у CAD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166

BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, Toronto

BENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у JPY:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Нагадаємо, 25 лютого повідомлялось, що за одну добу на спецрахунок надійшло майже 300 млн грн (в еквіваленті).

НБУ відкрив рахунок 24 лютого.

Економічна правда