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УЗ назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад: расписание

Суббота, 26 февраля 2022, 14:16

АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.

Их график сообщила пресс-служба УЗ.

Поезда курсируют с Киевского вокзала или через Львов. Расписание следующее:

  • 14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов
  • 15:02 - поезд №55 в Рахов
  • 16:50 - поезд №249 в Черновцы
  • 17:00 – дополнительный поезд в Ужгород
  • 17:12 - поезд №13 в Солотвино
  • 18:30 - поезд №81 в Ужгород
  • 19:06 - поезд №43 в Ивано-Франковск
  • 19:48 - поезд №95 в Рахов
  • 20:05 - поезд №29 в Ужгород
  • 20:12 - поезд №49 в Трускавец
  • 20:21 - поезд №57 в Ворохту
  • 20:21 - поезд №59 в Чоп
  • 22:22 - поезд №7 в Черновцы
  • 22:37 - поезд №91 во Львов

Напоминаем:

  • В "Укрзалізниці" заявили, что Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.

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