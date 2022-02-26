УЗ назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад: расписание
Суббота, 26 февраля 2022, 14:16
АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.
Их график сообщила пресс-служба УЗ.
Поезда курсируют с Киевского вокзала или через Львов. Расписание следующее:
- 14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов
- 15:02 - поезд №55 в Рахов
- 16:50 - поезд №249 в Черновцы
- 17:00 – дополнительный поезд в Ужгород
- 17:12 - поезд №13 в Солотвино
- 18:30 - поезд №81 в Ужгород
- 19:06 - поезд №43 в Ивано-Франковск
- 19:48 - поезд №95 в Рахов
- 20:05 - поезд №29 в Ужгород
- 20:12 - поезд №49 в Трускавец
- 20:21 - поезд №57 в Ворохту
- 20:21 - поезд №59 в Чоп
- 22:22 - поезд №7 в Черновцы
- 22:37 - поезд №91 во Львов
Напоминаем:
- В "Укрзалізниці" заявили, что Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.
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