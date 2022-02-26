УЗ призначила евакуаційні рейси з Києва на захід: розклад
Субота, 26 лютого 2022, 14:16
АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.
Їхній графік повідомила пресслужба УЗ.
Потяги курсують з Київського вокзалу до або через Львів. Розклад наступний:
- 14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова
- 15:02 - поїзд №55 до Рахова
- 16:50 - поїзд №249 до Чернівців
- 17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода
- 17:12 - поїзд №13 до Солотвино
- 18:30 - поїзд №81 до Ужгорода
- 19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська
- 19:48 - поїзд №95 до Рахова
- 20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
- 20:12 - поїзд №49 до Трускавця
- 20:21 - поїзд №57 до Ворохти
- 20:21 - поїзд №59 до Чопа
- 22:22 - поїзд №7 до Чернівців
- 22:37 - поїзд №91 до Львова
Нагадуємо:
В Укрзалізниці заявили, що Центральний залізничний вокзал залишається під контролем України.
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