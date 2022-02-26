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УЗ призначила евакуаційні рейси з Києва на захід: розклад

Субота, 26 лютого 2022, 14:16

АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.

Їхній графік повідомила пресслужба УЗ.

Потяги курсують з Київського вокзалу до або через Львів. Розклад наступний:

  • 14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова
  • 15:02 - поїзд №55 до Рахова
  • 16:50 - поїзд №249 до Чернівців
  • 17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода
  • 17:12 - поїзд №13 до Солотвино
  • 18:30 - поїзд №81 до Ужгорода
  • 19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська
  • 19:48 - поїзд №95 до Рахова
  • 20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
  • 20:12 - поїзд №49 до Трускавця
  • 20:21 - поїзд №57 до Ворохти
  • 20:21 - поїзд №59 до Чопа
  • 22:22 - поїзд №7 до Чернівців
  • 22:37 - поїзд №91 до Львова

Нагадуємо:

В Укрзалізниці заявили, що Центральний залізничний вокзал залишається під контролем України. 

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Економічна правда
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