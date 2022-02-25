Центральний залізничний вокзал залишається під контролем України – УЗ
П'ятниця, 25 лютого 2022, 13:10
В Укрзалізниці заявили, що Центральний залізничний вокзал залишається під контролем України.
Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.
"На інфраструктурному об’єкті знаходяться працівники Національної поліції", - кажуть в УЗ.
Там просять зберігати спокій.
Раніше у соцмережах були повідомлення, що в районі вокзалу діє ДРГ.
Економічна правда
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