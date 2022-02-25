НБУ не будет наказывать банки за нарушения, возникшие с началом вторжения РФ

НБУ принял решение о неприменении мер влияния к банкам и банковским группам за нарушения, если они возникли начиная с 24 февраля и вызваны негативным влиянием военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Там говорят, что приоритетом является поддержание стабильности банковской системы путём минимизации негативного влияния последствий военной агрессии РФ против Украины.

Нацбанк утвердил правила работы банков в связи с введением в Украине военного положения.

Также регулятор определил особенности проведения в 2022 году оценки устойчивости банков. Предполагается, что такая оценка будет производиться с применением только первого и второго этапов.

Кроме этого, приняли решение о неприменении мер воздействия за нарушения: банками – экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции и сроков представления статистической отчетности, банковскими группами – требований относительно достаточности регулятивного капитала, экономических нормативов ликвидности, кредитного риска: если такие нарушения возникли начиная с 24 февраля 2022 года и вызваны отрицательным влиянием военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Соответствующие шаги утверждены постановлением Правления НБУ от 25 февраля 2022 г. № 23 "О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп", которое вступает в силу с 25 февраля и будет действовать до его отмены.

Напомним:

Банковская система мобилизовалась на 200% для обеспечения работы и выполнения своих функций, система электронных платежей продолжает работать без сбоев.

Экономическая правда