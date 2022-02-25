НБУ не каратиме банки за порушення, які виникли з початком вторгнення РФ

НБУ ухвалив рішення про незастосування заходів впливу до банків і банківських груп за порушення, якщо вони виникли починаючи з 24 лютого і спричинені негативним впливом військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Там кажуть, що пріоритетом є підтримка стабільності банківської системи шляхом мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії РФ проти України.

Нацбанк затвердив Правила роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.

Також регулятор визначив особливості проведення у 2022 році оцінки стійкості банків. Передбачено, що така оцінка здійснюватиметься із застосуванням лише першого та другого етапів.

Крім цього, ухвалили про незастосування заходів впливу за порушення: банками – економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та строків подання статистичної звітності, банківськими групами – вимог щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику: якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України.

Відповідні кроки затверджені постановою Правління НБУ від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", що набирає чинності з 25 лютого та діятиме до її відміни.

Нагадаємо:

Банківська система мобілізувалася на 200% для забезпечення роботи та виконання своїх функцій, система електронних платежів надалі працює без збоїв.

Економічна правда