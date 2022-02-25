Банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине – НБУ

Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет об АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"), который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В НБУ добавили, что РФ является акционером и собственником 50,00000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Следовательно, их украинские дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.

Право принимать такие решения Правилу Национального банка предоставляет постановление от 24 февраля 2022 г. № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения", - пояснили в Нацбанке.

Такой шаг принят Правлением Национального банка единогласно и утвержден решениями от 25 февраля 2022 г. № 90-рш/БТ "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк"" банковской лицензии и ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"".

НБУ напоминает, что в 2017 году решением СНБО на АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (бывшее название АО "СБЕРБАНК") и ПАО "Проминвестбанк" были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц, в частности структур.

Экономическая правда