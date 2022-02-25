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Банковская система продолжает работать стабильно

Пятница, 25 февраля 2022, 11:56

Банковская система мобилизовалась на 200% для обеспечения работы и выполнения своих функций, система электронных платежей продолжает работать без сбоев.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Обеспечены возможности для снятия средств, временные лимиты на снятие наличных денег позволяют полностью закрыть первоочередные потребности. Банки по возможности подкрепляют банкоматы наличными, а НБУ – кассы банков и их ликвидность.

Ограничения на безналичные расчеты отсутствуют, система электронных платежей работает без перебоев. Национальный банк не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности, на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей.

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банки НБУ

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