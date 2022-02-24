На въездах в Киев строят защитные сооружения

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуют защитные сооружения, поэтому въезд может быть затруднен.

Об этом говорят в КГГА.

"Прошу отнестись к этому с пониманием. И, пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации", - написал Кличко.

Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

Проезд в городском транспорте бесплатный.

Напомним:

В КГГА заявили, что информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности.

Экономическая правда