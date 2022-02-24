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Uber перестал работать в Украине

Четверг, 24 февраля 2022, 15:15

Сервис компании Uber перестал работать в Украине.

Об этом говорится в приложении сервиса, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны", - говорится в сообщении для пассажиров в Киеве.

Во Львове в приложении показывается, что нет доступных поездок.

В Харькове и Одессе также высвечивается сообщение о том, что поездки в регионе недоступны.

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация", - заявили в пресс-службе компании.

Сервисы по вызову такси Bolt и Uklon продолжают работать.

В Украине Uber работает с 2016 года и присутствует в 9 городах.

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