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Выезды и въезды в Киеве не ограничивали – КГГА

Четверг, 24 февраля 2022, 13:51

Информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что въезды и выезды из столицы не закрывали.

Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

Проезд в городском транспорте бесплатный.

Экономическая правда

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Киев КГГА дороги война

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