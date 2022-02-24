Выезды и въезды в Киеве не ограничивали – КГГА

Информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что въезды и выезды из столицы не закрывали.

Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

Проезд в городском транспорте бесплатный.

Экономическая правда