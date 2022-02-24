Выезды и въезды в Киеве не ограничивали – КГГА
Четверг, 24 февраля 2022, 13:51
Информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он подчеркнул, что въезды и выезды из столицы не закрывали.
Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".
Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.
Проезд в городском транспорте бесплатный.
Экономическая правда
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