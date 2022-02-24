В Киеве объявлена воздушная угроза: просят срочно последовать в укрытия
В Киеве объявлена воздушная угроза, просят всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
Об этом сообщили в КГГА.
"Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты", - призывают в КГГА.
"Те четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открытые для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги.
Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, все станции киевского метро, во время тревоги, доступны людям в любое время суток - зоб пересидеть опасность.
"В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", - добавил он.
Экономическая правда
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