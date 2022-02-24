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В Киеве объявлена ​​воздушная угроза: просят срочно последовать в укрытия

Четверг, 24 февраля 2022, 15:55 - Алексей Павлыш
 

В Киеве объявлена ​​воздушная угроза, просят всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Об этом сообщили в КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты", - призывают в КГГА.

"Те четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открытые для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги.

Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, все станции киевского метро, ​​во время тревоги, доступны людям в любое время суток - зоб пересидеть опасность.

"В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", - добавил он.

Экономическая правда

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Киев война

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