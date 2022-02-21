Никель подорожал до 11-летнего максимума на фоне опасений по поставкам из РФ

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Цены на никель в понедельник поднялись до самого высокого уровня за более чем десятилетие на фоне опасений прекращения поставок из России.

Об этом пишет Reuters.

На Лондонской бирже металлов никель вырос на 0,8% до 24 335 долларов за тонну в 17:03 по Гринвичу, перед этим достигнув 24 610 долларов за тонну – самого высокого уровня с августа 2011 года.

"Будет надбавка за риск для никеля, учитывая потенциальные сбои со стороны России, а запасы низкие", - сказал аналитик ING Венью Яо.

Медь подешевела на 0,6% до 9898 долларов за тонну, алюминий подорожал на 0,5% до 3278 долларов, цинк упал в цене на 0,6% до 3553 долларов, свинец снизился в цене на 0,9% до 2327 долларов.

На Россию приходится 10% мировых поставок никеля – отмечается, что поставки могут прекратиться из-за возможных санкций в случае вторжения РФ в Украину.

Также среди причин удорожания никеля – увеличение спроса на электромобили в Китае, что чревато дальнейшим сокращением запасов никеля.

Напомним:

Цены на никель выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие на фоне уменьшения запасов и наращивания производства электромобилей.

Экономическая правда