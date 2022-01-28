Нацбанк повысил прогноз цен на газ и нефть в 2022 году

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Нацбанк повысил прогноз среднегодовой цены на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах и нефти марки Brent.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Так, относительно среднегодовой цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах Нацбанк повысил прогноз на этот год на 80,2% - с 475,1 долларов за тысячу кубов до 856,3 долларов за тысячу кубов.

А по цене на нефть Brent – ​​на 10,7% (с 67,1 долл до 74,3 долл за баррель).

"Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в первом квартале 2022 года, а в дальнейшем - на уровне выше допандемического", - говорится в отчете.

В то же время НБУ прогнозирует снижение цены на железную руду (China import Iron Ore Fines 62% FE) – со 169,4 долл за тонну до 111,3 долл за тонну.

Напомним:

Национальный банк считает, что удержание энергоносителями высоких цен на мировых рынках влечет за собой пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Экономическая правда