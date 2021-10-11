Более 3 тысяч долларов за тонну: цены на алюминий выросли до максимума с 2008 года
Цены на алюминий в понедельник впервые с 2008 года достигли 3 тыс долл за тонну на фоне опасений, что поставки будут сокращаться из-за ограничений на выпуск продукции в Китае (крупнейший производитель алюминия).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Лондонской биржи металлов (LME).
Отмечается, что цены на алюминий в этом году выросли на 50% и почти на 15% всего за 3 последние недели.
По состоянию на 11:44 фьючерс с поставкой в январе 2022 года подорожал более чем на 2% к данным пятницы, до 3030 долл за тонну.
При этом, запасы, зарегистрированные на LME, с марта сократились на 33% до 1,3 млн тонн, а запасы складов с регистрацией на Шанхайской фьючерсных бирже (ShFE) с апреля упали на 42% до 228 529 тонн.
Сообщается, что на фоне дефицита электроэнергии Китай сокращает энергоемкое производство алюминия.
Так, Пекин выдал распоряжение для компаний провинции Юньнань, где сосредоточено 10% алюминиевых мощностей Китая, удерживать до конца этого года среднемесячное производство на уровне августа и ниже.
Напомним:
Цены на алюминий поднялись до самого высокого уровня за последнее десятилетие, поскольку политические беспорядки в Гвинее вызвали опасения по поставкам сырья. Гвинея является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов - сырья для производства алюминия.
Экономическая правда
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