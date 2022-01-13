Цены на никель поднялись до 10-летнего максимума на фоне роста производства электромобилей

getty images

Цены на никель выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие на фоне уменьшения запасов и наращивания производства электромобилей.

Об этом сообщает Financial Times.

"Никель, используемый в чрезвычайно эффективных батареях для электромобилей, в среду вырос на 4% до 10-летнего максимума в 22 745 долларов за тонну, поскольку запасы на складах, разрешенных London Metallic Change, уменьшились 51-й день подряд", - пишет газета.

В Китае же запасы этого металла опустились до 4,86 ​​тыс тонн, приблизившись к рекордному минимуму.

"Мы начинаем видеть, как потребители просыпаются и осознают имеющиеся проблемы", - заявил глава трейдера Trafigura Джереми Уэйр, говоря о критическом уровне запасов никеля.

Отмечается, что никель подорожал на 12% за предыдущий месяц на фоне растущего спроса на электромобили.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на никель может взлететь в 19 раз к 2040 году, если страны мира хотят в полной мере выполнить все цели Парижского соглашения по климату.

Напомним:

Tesla Inc подписала свое первое соглашение о поставках никеля в США, выбрав проект компании Talon Metals Corp.

Экономическая правда