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Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году

Четверг, 20 января 2022, 16:13
 

27 января соберемся на бесплатной онлайн-конференции Digital Start Day, чтобы поговорить о перспективах работы в digital-сфере, разнообразии и особенностях профессий и, конечно, о том где искать работу и сколько может зарабатывать топовый специалист в отрасли.

Узнайте все перспективы digital тонкости работы, лайфхаки по планированию времени и задач, практические рекомендации для проектов.

 На конференции вы:

  • поймете как определить для себя сферу, в которой будете стремится расти, работать и получать доход;
  • узнаете чему нужно научится для того, чтобы освоить новую профессию;
  • услышите какие digital-профессии будут востребованы и популярны в 2022 году;
  • узнаете чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;
  • узнаете какие плюсы и минусы профессий;
  • какой средний срок поиска работы;
  • как и на что повлиял COVID в вопросах поисках работы.

Эта информация будет полезна:

- Студентам, которые заканчивает обучение и определяются с будущей профессией;

- Маркетологам, которые хотят переквалифицироваться в digital-специалиста;

- Тем, кто планирует и хочет освоить digital-сферу, но не знают какая специальность подойдет под опыт и цели.

Каждый участник бесплатно получит:

  • свое место на онлайн конференции;
  • возможность задать вопрос в прямом эфире;
  • запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;
  • подарки от партнеров;
  • сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.

Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите там, где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.

Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше и на что можно рассчитывать.

Поспеши занять свое место!

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

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