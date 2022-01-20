Digital Start Day: які спеціальності та навички в digital будуть затребувані у 2022 році
27 січня зберемося на безкоштовній онлайн-конференції Digital Start Day, щоб поговорити про перспективи роботи в digital-сфері, різноманітність та особливості професій і, звичайно, про те, де шукати роботу і скільки може заробляти топовий спеціаліст у галузі.
Дізнайтеся про всі перспективи digital — тонкощі роботи, лайфхаки з планування часу та завдань, практичні рекомендації для проектів.
На конференції ви:
- зрозумієте, як визначити собі сферу, в якій будете прагнути зростати, працювати і отримувати дохід;
- дізнаєтеся, чому потрібно навчитися для того, щоб освоїти нову професію;
- почуєте які digital-професії будуть затребувані та популярні у 2022 році;
- дізнаєтеся чим займаються різні фахівці в digital: хто такі таргетологи, інтернет-маркетологи, SEO-, PPC- та SMM-фахівці, email-маркетологи та веб-аналітики;
- дізнаєтесь які плюси та мінуси професій;
- який середній термін пошуку роботи;
- як і на що вплинув COVID у питаннях пошуку роботи.
Ця інформація буде корисною:
- Студентам, які закінчують навчання та визначаються з майбутньою професією;
- Маркетологам, які хочуть перекваліфікуватися на digital-фахівця;
- Тим, хто планує та хоче освоїти digital-сферу, але не знають яка спеціальність підійде під досвід та цілі.
Кожен учасник безкоштовно отримає:
- своє місце на онлайн-конференції;
- можливість поставити запитання у прямому ефірі;
- запис онлайн заходу та всі презентації спікерів;
- подарунки від партнерів;
- сертифікат на 1000 грн. для навчання на курсах WPE.
Реєструйтеся та отримуйте посилання на захід у день конференції. Дивіться там, де зручно і тоді, коли зручно. Навіть частинами в записі, якщо не встигаєте переглянути онлайн все і відразу.
Digital Start Day - це коли за один день отримуєш концентрат інформації про всі digital-спеціальності. Це коли розумієш, яка з них точно вам підійде. Коли знаєш, куди рухатись далі і на що можна розраховувати.
Поспішай зайняти своє місце!
Організатори: WebPromoExperts, Webpromo
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