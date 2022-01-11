В НБУ назначили директора Департамента закупок
Нацбанк с 11 января назначил на должность директора Департамента закупок Андрея Телюпу.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Телюпу назначили по результатам открытого конкурсного отбора.
До работы в Нацбанке Андрей Телюпа с 2020 года возглавлял Офис трансформации закупок АО "Укрзализныця".
Кроме того, с октября 2017 года по май 2020 года он работал руководителем проектов реформ в команде поддержки реформ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Имеет более 18 лет опыта в сфере закупок в химической, автомобильной, пищевой промышленности, в области внешнеэкономической деятельности и в государственном секторе", - добавили в НБУ.
К сфере компетенции новоназначенного директора будут, в частности, следующие основные задачи:
- методологическое обеспечение процесса закупочной деятельности;
- координация в Национальном банке процесса планирования закупок товаров, работ и услуг, методологическое обеспечение закупок, обеспечение проведения упрощенных закупок, процедур публичных закупок на средства Национального банка (открытые торги, конкурентный диалог, процедура торгов с ограниченным участием, переговорная процедура закупки), организация и проведение допороговых закупок с использованием электронной системы закупок;
- обеспечение деятельности уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение закупок, в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках";
- методологическое обеспечение и организация договорной работы по договорам, связанным с обеспечением деятельности Национального банка.
Департамент закупок входит в вертикаль подчинения "Финансово-административный и операционный блок", которая подчиняется первому заместителю главы Национального банка Екатерине Рожковой.
В НБУ напомнили, что Департамент закупок создан в структуре Национального банка в июле 2021 года с целью усовершенствования процедуры собственных закупок Нацбанка на базе реорганизованного Департамента закупок и продаж.
Экономическая правда
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