В НБУ назначили директора Департамента закупок

Андрей Телюпа фото: нбу

Нацбанк с 11 января назначил на должность директора Департамента закупок Андрея Телюпу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Телюпу назначили по результатам открытого конкурсного отбора.

До работы в Нацбанке Андрей Телюпа с 2020 года возглавлял Офис трансформации закупок АО "Укрзализныця".

Кроме того, с октября 2017 года по май 2020 года он работал руководителем проектов реформ в команде поддержки реформ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Имеет более 18 лет опыта в сфере закупок в химической, автомобильной, пищевой промышленности, в области внешнеэкономической деятельности и в государственном секторе", - добавили в НБУ.

К сфере компетенции новоназначенного директора будут, в частности, следующие основные задачи:

методологическое обеспечение процесса закупочной деятельности;

координация в Национальном банке процесса планирования закупок товаров, работ и услуг, методологическое обеспечение закупок, обеспечение проведения упрощенных закупок, процедур публичных закупок на средства Национального банка (открытые торги, конкурентный диалог, процедура торгов с ограниченным участием, переговорная процедура закупки), организация и проведение допороговых закупок с использованием электронной системы закупок;

обеспечение деятельности уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение закупок, в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках";

методологическое обеспечение и организация договорной работы по договорам, связанным с обеспечением деятельности Национального банка.

Департамент закупок входит в вертикаль подчинения "Финансово-административный и операционный блок", которая подчиняется первому заместителю главы Национального банка Екатерине Рожковой.

В НБУ напомнили, что Департамент закупок создан в структуре Национального банка в июле 2021 года с целью усовершенствования процедуры собственных закупок Нацбанка на базе реорганизованного Департамента закупок и продаж.

Экономическая правда