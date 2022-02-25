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Национальный банк перечислил 19 миллиардов в госбюджет

Пятница, 25 февраля 2022, 18:15

Национальный банк 24 февраля 2022 года перечислил часть прибыли к распределению в сумме 19 миллиардов гривень в государственный бюджет Украины для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк оперативно перечислил часть прибыли к распределению по итогам 2021 года в Государственный бюджет Украины. Эта сумма – 19 млрд грн. Это шаг, в котором нуждается наше государство, его Вооруженные Силы и каждый украинец", – прокомментировал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Экономическая правда

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НБУ прибыль госбюджет

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