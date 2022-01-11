У НБУ призначили директора Департаменту закупівель

Андрій Телюпа фото: нбу

Нацбанк з 11 січня призначив на посаду директора Департаменту закупівель Андрія Телюпу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Телюпу призначили за результатом відкритого конкурсного відбору.

До роботи в Нацбанку Андрій Телюпа з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ "Укрзалізниця".

Крім того, з жовтня 2017 року до травня 2020 він працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Має більше 18 років досвіду у сфері закупівель у хімічній, автомобільній, харчовій промисловості, у галузі зовнішньоекономічної діяльності та в державному секторі", - додли в НБУ.

До сфери компетенції новопризначеного директора належатимуть, зокрема, такі основні завдання:

методологічне забезпечення процесу закупівельної діяльності;

координація в Національному банку процесу планування закупівель товарів, робіт і послуг, методологічне забезпечення закупівель, забезпечення проведення спрощених закупівель, процедур публічних закупівель за кошти Національного банку (відкриті торги, конкурентний діалог, процедура торгів з обмеженою участю, переговорна процедура закупівлі), організація та проведення допорогових закупівель із використанням електронної системи закупівель;

забезпечення діяльності уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";

методологічне забезпечення та організація договірної роботи щодо договорів, пов’язаних із забезпеченням діяльності Національного банку.

Департамент закупівель входить до вертикалі підпорядкування "Фінансово-адміністративний та операційний блок", що підпорядковується першому заступнику голови Національного банку Катерині Рожковій.

У НБУ нагадали, що Департамент закупівель створений в структурі Національного банку в липні 2021 року з метою вдосконалення процедури власних закупівель Нацбанку на базі реорганізованого Департаменту закупівель та продажів.

Економічна правда