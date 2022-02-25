В первый день широкомасштабной войны НБУ выдал банкам рекордный рефинанс

Национальный банк Украины 24 февраля выдал банкам кредитов рефинансирования на сумму 26,67 миллиарда гривень.

Об этом идет речь в статистике Нацбанка по итогам первого дня работы в условиях полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Выданный объем кредитов рефинансирования 24 февраля побил рекорды даже коронакризиса, когда за 1 день банки брали у НБУ максимум по 10-11 млрд грн.

Отметим, что в связи с введением в Украине военного положения Нацбанк принял ряд постановлений, которыми закрепил официальный курс доллара на уровне 24 февраля 2022 года или 29,25 грн за доллар. Также Нацбанк ввел ограничения на сумму снятия наличных в течение дня в размере 100 тыс. грн. Регулятор запретил выдавать наличную валюту и остановил сделки по счетам россиян.

Вместе с этим НБУ значительно упростил доступ банков к ликвидности, введя бессрочные бланковые кредиты рефинансирования, не ограниченные объемом. Такие кредиты будут выдаваться без залога.

25 февраля Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки. В частности, речь идет о "МР Банке" (бывшем "Сбербанке") и "Проминвестбанке".