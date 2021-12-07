США потребуют от Германии остановить "Северный поток-2" в случае вторжения РФ в Украину – СМИ

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США будут подталкивать Германию к согласию остановить газопровод "Северный поток-2", если президент России Владимир Путин вторгнется в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Администрация президента Джо Байдена добивается от нового правительства Германии обязательства остановить проект при таких обстоятельствах, сказал один из собеседников издания.

Будущий вице-канцлер Германии и глава министерства экономики и климата Роберт Хабек допустил использование "Северного потока-2" для сдерживания РФ.

Новое правительство Германии, как ожидается, будет утверждено 8 декабря. Партии, сформировавшие новую немецкую коалицию, не упомянули о трубопроводе в коалиционном соглашении.

Партия "Зеленых", сопредседателем которой является Хабек, жесткий критик российского газопровода.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Запад должен направить России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину, и предупредить о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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Европейская правда