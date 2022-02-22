Санкционный день: как мир ответил России на признание оккупированных ОРДЛО

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Во вторник после признания Россией "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР" страны-союзницы Украины ввели против агрессора пакеты санкций.

ЭП собрала все меры, которые мир согласовал 22 февраля для сдерживания российской агрессии.

США против оккупантов и РФ

Первые санкции прозвучали сразу после признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" оккупированных территорий. Соединенные Штаты заявили, что запрещают какие-либо финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территориями так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

Это позволит также вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления деятельности на оккупированной территории.

К вечеру президент США Джо Байден объявил основной пакет санкций против России. Прежде всего, речь идет о санкциях против крупных финансовых институтов РФ – Внешэкономбанка и "военного банка", как выразился Байден. Речь идет о Промсвязьбанке (ПСБ), который финансирует военную сферу.

Кроме того, США вводит финансовый запрет для российских государственных заимствований. Теперь РФ не сможет финансировать свои евробонды на западных финансовых рынках, в частности – европейских.

Третья часть пакета касается санкций против российских элит и их семей.

Германия и Северный поток - 2

Канцлер Германии Олаф Шольц утром во вторник заявил об остановке сертификации Северного потока - 2. Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Газовый монополист неоднократно использовал ПП2 как рычаг газового шантажа на Европу, чем удерживает рынок на рекордно высоких ценах еще с прошлого года.

Реакция России не заставила себя ждать - член Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам "газом по 2 тысячи евро за тысячу кубов".

Вечером на пресс-конференции Байден заявил, что США работали вместе с Германией для остановки ПП-2.

Британия против депутатов Думы и росбанков

После обеда появился следующий пакет западных санкций. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков: "Россия" (основной акционер – друг президента России Юрий Ковальчук – ред.), Промсвязьбанка, Генбанка (один из крупнейших банков Крыма – ред.), Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.

Также Великобритания вводит санкции против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархам. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а лицам будет запрещено приезжать в страну.

Кроме того, страна выдвигает законопроект об экономических преступлениях. Он будет препятствовать российским компаниям привлекать средства в фунтах или долларах на рынках Британии, и "снимет занавес, скрывающий право собственности на собственность в этой стране и на всем Западе".

Джонсон заявил, что это первый этап санкций и будут следующие, если Путин пойдет дальше.

ЕС и финансовые рынки

Ближе к вечеру Евросоюз ввел санкции против 351 члена Государственной думы, голосовавших за обращение к Путину о признании ОРДЛО. Также в списке 27 человек и объединений, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины.

В частности, речь идет об объединениях, оказывавших поддержку российским военным на этих территориях, представителям сектора обороны, которые сыграли роль во вторжении и дестабилизации, и тех, кто вел дезинформационную войну против Украины.

Кроме того, санкции касаются банков, финансирующих ответственных за принятие решения на оккупированных территориях лиц.

ЕС также нацелился на экономические отношения с оккупированными территориями Донбасса и ограничивают возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС.

Япония солидарна с G7

Хотя Япония не заявила о введении санкций, страна готова присоединиться к США и другим промышленно развитым странам G7 в таких мероприятиях. Какие санкции рассматривает Япония, премьер-министр страны не уточнил.

Новые санкции должны дополнить те, которые были введены против России в 2014 году после оккупации Крыма. Они будут включать запрет на экспорт полупроводниковых микросхем и других ключевых технологий, а также более жесткие ограничения для российских банков.

Хотя Япония больше не является крупным экспортером полупроводников с долей только 10% мирового рынка микросхем, она является ключевым производителем специализированных электронных компонентов и доминирует в других отраслях промышленности, таких как высокотехнологичное производственное оборудование.