США вимагатимуть від Німеччини зупинити "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

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США підштовхуватимуть Німеччину до згоди зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо президент Росії Владімір Путін наважиться на вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація президента Джо Байдена вимагає від нового уряду Німеччини зобов'язання зупинити проєкт за таких обставин, сказав один із співрозмовників видання.

Майбутній віцеканцлер Німеччини і глава міністерства економіки та клімату Роберт Габек допустив використання "Північного потоку-2" для стримування РФ.

Новий уряд Німеччини, як очікується, буде затверджений 8 грудня. Партії, які сформували нову німецьку коаліцію, не згадали про трубопровід у коаліційній угоді.

Партія "Зелених", співлідером якої є Габек, є жорстким критиком російського газопроводу.

Раніше глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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Європейська правда