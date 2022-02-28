Деньги с "єПідтримки": уже перевели для армии 1,5 миллиарда
Понедельник, 28 февраля 2022, 15:48
С карты єПідтримки украинцы уже передали 1,5 млрд грн в помощь украинской армии.
Об этом сообщает сервис госуслуг "Дія" в Telegram.
"Если вы еще не потратили средства єПідтримки и хотите помочь украинской армии, то можете сделать это за несколько кликов прямо сейчас через Portmone (http://earmy.portmone.com.ua/), ПриватБанк, Монобанк", - говорят в "Дії".
За средства єПідтримки можно помочь финансово украинской армии - на счета фонда "Вернись живым". За первые 5 часов после этого украинцы собрали 80 миллионов гривен – в несколько раз больше, чем за 2021 год, и за два предыдущих дня.
Экономическая правда
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