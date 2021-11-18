Рада сделала первый шаг к выделению из бюджета 3 миллиардов на "тысячу Зеленского"

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Верховная Рада поддержала за основу принятый законопроект №6297, который предусматривает выделение в поддержку предпринимателей во время карантина 3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

За принятие документа за основу с сокращением наполовину сроков подготовки ко 2 чтению проголосовали 285 нардепов.

"Целью законопроекта является обеспечение соцподдержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", - говорится в сообщении.

В Раде объяснили, что законопроектом планируют увеличить на 3 млрд грн доходы госбюджета.

В парламенте добавили, что направить их планируют Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства на финансирование новой бюджетной программы "оказание помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- -2".

Очевидно, речь идет о Минэкономики, поскольку Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ранее было разделено на Минэкономики и Минагро.

Источники покрытия расходов госбюджета на финансирование указанной новой бюджетной программы - дополнительные поступления от налогов на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения, рентных плат за специальное использование лесных ресурсов и специальное использование воды.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

Верховная Рада включила в повестку дня с сокращением наполовину срока внесения альтернативных законопроектов к законопроекту №6297.

Инициативу президента по выплате тысячи гривен полностью вакцинированных гражданам профинансируют благодаря налогам и рентной плате, эти средства не будут облагаться налогом.

Чтобы выплатить обещанные средства с 19 декабря, Рада должна рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет, а президент – подписать его. В настоящее время в ВР есть законопроект №6297, который должен выделить в поддержку предпринимателей в карантин 3 млрд грн по отдельной программе.

Экономическая правда