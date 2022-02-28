На помощь ВСУ: За двое суток Минцифры собрало более 12 миллионов долларов в криптовалюте
За два дня общие пожертвования на Вооруженные Силы Украины в криптовалюте выросли до 12,7 млн долларов.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Больше всего перечисляют в:
- Ethereum - $5.5 млн
- Bitcoin - $4.4 млн
- Tether - $2.1 млн.
"За эти деньги уже купили тепловизоры, дроны и множество другой необходимой техники для нашей армии", – заявил заместитель Федорова Александр Борняков.
Список адресов криптокошельков:
BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
Напомним:
На криптокошельки, созданные Министерством цифровой трансформации для сбора средств на помощь украинской армии, поступило уже более 7 млн долларов в криптовалютах за первые сутки.
Экономическая правда
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