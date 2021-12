Обогнал Google: TikTok стал самым посещаемым сайтом года

getty images

Платформа с короткими видео TikTok стала наиболее посещаемым сайтом 2021 года и обогнала поисковик Google.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Cloudflare.

Приложение, принадлежащее китайской ByteDance Ltd. обогнал конкурентов в феврале и с августа непрерывно удерживал первенство в рейтингах. Своими показателями он обязан, в частности, секретному алгоритму, персонализирующему подборку видео для пользователей.

В этом году TikTok заявил, что имеет более миллиарда пользователей ежемесячно.

Cloudflare в создании рейтингов использует данные о глобальных моделях интернет-трафика, включая использование приложений и посещения через браузер.

В прошлом году TikTok занял седьмое место по посещаемости, однако рейтинг 2020 охватывал только последние четыре месяца года – компания начала отслеживать трафик в сентябре 2020 года.

Google, в который, кроме поисковика, входят карты, переводчик и другие услуги, занял в этом году второе место.

За ним расположены Facebook от Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc., YouTube от Alphabet, Twitter Inc. и Meta WhatsApp.

Экономическая правда