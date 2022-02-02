Все разделы
Укр / Рус

Бумаги Google станут доступнее: Alphabet одобрила дробление акций

Среда, 2 февраля 2022, 17:45
 
getty images

Материнская компания Google – Alphabet – одобрила дробление акций в соотношении 20 к 1: в Alphabet хотят сделать акции более доступными.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что благодаря сплиту большее количество инвесторов смогут позволить себе покупать бумаги целиком, а не через брокерские компании.

Сплит акций – увеличение количества акций корпорации, находящихся в обращении. Если в обращении у компании был 1 млн акций, и сплит проводится по отношению два к одному, то в компании будет 2 млн акций, а каждый владелец 100 акций будет владеть 200. Номинальная стоимость акций при этом пропорционально (в 2 раза) уменьшается.

"Компания объявила, что увеличит свои акции в обращении в соотношении 20 к 1, чтобы привлечь многочисленных мелких инвесторов, которые сошлись на фондовом рынке во время пандемии", - пишет издание.

На фоне новости акции Alphabet класса A подскочили на 10%.

В Alphabet планирует дробить акции классов A, B и C.

Сообщается, что владельцы таких акций после закрытия торгов 15 июля 2022 получат дивиденды - 19 дополнительных акций соответствующего класса.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Google акции биржа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Google инвестирует 1 миллиард долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии 28 января 2022, 16:30
Google покупает офисное здание в центре Лондона за 1 миллиард долларов 14 января 2022, 15:45
Полет Starship, чудо-реактор из Китая, запуск электропикапа Маска и новые данные о далеких галактиках. Каких открытий ждет мир в 2022-м 6 января 2022, 13:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте