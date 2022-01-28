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Google инвестирует 1 миллиард долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии

Пятница, 28 января 2022, 16:30
 
getty images

Компания Google (GOOGL) инвестирует 1 млрд долларов в индийскую телекоммуникационную компанию Bharti Airtel миллиардера Сунила Миттала.

Об этом сообщает Bharti Airtel в своем пресс-релизе.

Отмечается, что Google приобретет 1,28% Bharti Airtel на 700 млн долларов. Еще около 300 млн долларов инвестируют в масштабирование работы Airtel и реализацию коммерческих соглашений индийской компании.

По одному из таких соглашений Airtel и Google будут сотрудничать в создании более доступных смартфонов.

Сделка должна получить одобрение регулирующих органов.

Bharti Airtel – вторая крупнейшая телекоммуникационная компания Индии, ее клиентами являются 480 млн человек в странах Южной Азии и Африки.

Компанией владеет миллиардер Сунил Миттала – в прошлом году он занял 12-е место в списке самых богатых людей Индии по версии Forbes. Его состояние, по данным Forbes Real-Time, оценивается в 14,6 млрд дол.

Экономическая правда

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Google Индия инвестиции телеком

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