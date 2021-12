Обігнав Google: TikTok став найбільш відвідуваним сайтом року

getty images

Платформа з короткими відео TikTok стала найбільш відвідуваним сайтом 2021 року й обігнала пошуковик Google.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Cloudflare.

Застосунок, який належить китайській ByteDance Ltd. обігнав конкурентів у лютому і з серпня безперервно утримував першість у рейтингах. Своїми показниками він завдячує, зокрема, секретному алгоритму, який персоналізує підбірку відео для користувачів.

Цьогоріч TikTok заявив, що має понад мільярд користувачів щомісяця.

Cloudflare у створенні рейтингів використовує дані про глобальні моделі інтернет-трафіку, включно з використанням застосунків та відвідуваннями через браузер.

Торік TikTok посів сьоме місце за відвідуваністю, проте рейтинг 2020 року охоплював лише останні чотири місяці року – компанія почала відстежувати трафік у вересні 2020 року.

Google, до якого, крім пошуковика, входять мапи, перекладач та інші послуги, цьогоріч посів друге місце.

За ним розташовані Facebook від Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc., YouTube від Alphabet, Twitter Inc. і Meta WhatsApp.

