Турецкая лира выросла на 15% на фоне программы защиты вкладов Эрдогана

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Турецкая лира после очередного исторического минимума выросла на 15% – президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал программу защиты вкладов в национальной валюте.

Об этом сообщает Bloomberg.

Лира сначала упала до уровня 18,36 за доллар, и таким образом она обесценилась на 149% по отношению к началу года. По данным издания, такое падение было самым большим с 1983 года.

Но 20 декабря Эрдоган анонсировал новые меры по защите накоплений в турецкой лире от валютных колебаний. Предлагается, что правительство будет компенсировать вкладчикам потери при ослаблении лиры к твердым валютам (например, доллару). А именно, если отклонение превышает учетные ставки банков.

После заявления валюта выросла на 15% до 11,32 доллара 21 декабря.

Напоминаем:

Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума, в очередной раз – из-за возможных действий центробанка.

Эрдоган неоднократно оказывал давление на центральный банк Турции по поводу ослабления монетарной политики, несмотря на высокую инфляцию. За это он сталкивается с критикой экономистов и оппозиционных политиков, потому что инфляция в стране достигает 20%.

Турецкая лира упала на 15% после того, как президент Турции Тайип Эрдоган поддержал ослабление монетарной политики страны центробанком.

Экономическая правда