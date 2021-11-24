Турецька ліра знову рекордно обвалилася через коментарі Ердогана
Турецька ліра впала на 15% після того, як президент Туреччини Таїп Ердоган підтримав ослаблення монетарної політики країни центробанком.
Про це повідомляє Reuters.
Ліра обвалилася до курсу у 13,45 за долар до рекордно низького рівня з часів кризи 2018 року. За рік валюта Туреччини знецінилася на 42%. Лише за останній тиждень курс впав на 22%. Курс також впав до 14,42 ліри за євро.
Причиною стало рішення центрального банку Туреччини щодо ослаблення ставки центральним банком на 100 б.п. до 15% 18 листопада. Таке рішення публічно підтримав президент країни Таїп Ердоган. Центробанк надалі сигналізує про зниження ставки у грудні.
Ердоган неодноразово тиснув на центральний банк Туреччини щодо ослаблення монетарної політики попри високу інфляцію. За це він стикається з критикою економістів та опозиційних політиків, адже інфляція в країні сягає 20%.
Водночас президент в таких умовах хоче низькими ставками підтримати експорт, інвестиції та робочі місця.
Через незгоду посадовців з таким вектором у турецькому центробанку постійно відбуваються перепризначення, і лише за рік Ердоган змінював голову регулятора тричі. Зрештою, чинний очільник центробанку Шахап Кавджиоглу не є прихильником боротьби з інфляцією підвищенням облікової ставки.
Після останньої зміни у керівництві центробанку ліра впала на 11%.
Економічна правда
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