Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле

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Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Об этом известно из трансляции церемонии подписания двусторонних документов по Украине и Турции, которую ведет Офис президента.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом.

"Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества", - сказал он.

Накануне Кабинет Министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

По словам первого вице-премьера-министера экономики Юлии Свириденко, сторонам в результате интенсивных переговоров удалось выйти на взаимовыгодные условия. Она добавила, что это не только соглашение о торговле, но и соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации.

Таким образом Турция значительно расширяет секторы, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе, а Украина поощряет турецкие предприятия работать у себя. Соглашение может дать ежегодно рост 2% к ВВП, заявила Свириденко.

В прошлом году товарооборот со страной составил более 7 млрд долл. Из них украинский экспорт составил 4,1 млрд долларов, а импорт – 3,2 млрд долларов. Экспорт на 80% состоит из металлов и зерновых, отметила министерша.

В то же время Украина работает над расширением номенклатур и увеличения объемов экспорта товаров, имеющих высшую степень переработки и большую добавленную стоимость.

Основа соглашения о ЗСТ заключается в обнулении пошлин на 10337 товарных позиций, или 95% всех товаров на экспорт. Еще на 1347 будут существовать товарные квоты или уменьшение пошлин.

Свириденко сообщила, что сейчас мы импортируем только десятую часть товаров, а экспортируем – 1100 позиций.

Как пишет ЕвроПравда, ключевое достижение Украины – к отечественным товарам не будут применяться дополнительные увеличенные пошлины выше максимального уровня, установленного членством Турции в ВТО.

"Это особенно важно, поскольку эти дополнительные пошлины считались ключевым барьером для украинского экспорта в Турцию. Впрочем, здесь есть одно исключение – продукция металлургии".

Несмотря на то, что этот экспорт очень важен для нас (за прошлый год он составил $1,97 млрд, доля – около 40%), Киев согласился на право Анкары увеличивать защитные пошлины на эту продукцию в обмен на сохранение Украиной вывозной пошлины на металлолом", – пишет издание.

В ответ на отказ Анкары от использования дополнительных пошлин Киев согласился на асимметричное снижение основных пошлин. Так, средняя ставка украинских пошлин будет снижена до 0,5%, в то время как турецких – только до 10%.

Также в соглашении содержатся нормы о полном снятии ограничений с украинского грузового автотранспорта, включая свободный въезд пустых грузовых машин.

Кроме того, обе страны гарантируют для компаний свободный и недискриминационный доступ к своему рынку услуг. Правда, эта норма может иметь обратный эффект – регулирование бизнеса в Турции гораздо проще, чем в Украине. При таких условиях у некоторых украинских компаний может появиться стремление сменить место регистрации на турецкое.

Подробнее читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Экономическая правда